新竹高商全國電子書大賽今年再獲五項第一名

2019-04-29 15:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高商師生參加臺灣電子書協會、GOGOFINDER與長庚大學所主辦的第9屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽，連續六年拿到師生雙料冠軍，今年更一舉拿到5個第一名，參加的100多名學生，幾乎參賽就獲獎，獲獎率幾達百分之百，就連校長劉曉雯與指導老師陳尚斌聯手參賽，同樣奪軍，堪稱大贏家。

已在上週五頒獎的全國電子書大賽，此屆參加人數有1萬3500多人，學校有168所，作品更達1042件，新竹高商師生在激烈競賽中獲得五項第一，是獲獎數最多的學校，更獲頒「學校團體獎」。

拿到第一名的組別有教師組、高職組、學校團體獎、教師組人氣獎、專題類牙齒保健組等五大項，而學校資處科師生今年第6度參賽，更連續6年拿到師生雙料第一，相當不簡單，參賽作品有28件，就連實用技能學程高二的學生，在老師謝淑茹與林明儀指導下，首次參賽就拿到專題類牙齒保健組第一名。

校長劉曉雯說，今年她與老師陳尚斌以「李克承博士故居」為主題，電子書的蒐集、文字內容及錄音和照片都由兩人共同完成，透過多媒體製作的技術，完整呈現書籍的內文，可說是她公務外的重要挑戰，有此成果，她備感光榮。

獲高職組第一名的作品是資處科學生吳家瑩、李茵琪、彭琳鈞以「辛志平校長故居」為創作主題，雖是第二次參賽，但能拿到第一名，相當開心，尤其能將所學運用上去，很有收獲。

學生說，雖然平常有課業要上，但還要進行電子書、網頁設計及小論文的操作，雖然課業重，卻很有收穫，對未來進入職場很有幫助。

陳尚斌也提到，不少高一學生就參加電子書大賽，對他們來說是很棒的訓練，學生透過此次比賽，認識新竹市古蹟、人文和歷史，且透過多媒體呈現，還把英文也納入書籍中，能刺激學生利用媒材做出電子書，這就是新竹高商的優勢，也是奪冠的重要因素。

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