想舒緩眼睛疲勞 醫師提醒：挑眼藥水注意有無這2成分

2019-04-29 14:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多上班族長時間用眼，眼睛容易疲勞；眼科醫師建議，如果想靠眼藥水舒緩眼睛疲勞，在購買時可注意有無含維生素B12、B6成分的產品，經證實可以舒緩睫狀肌、恢復眼部調節能力。

市售眼藥水非常多種，效果包括強調清涼感、滋潤等各式不同的主打功能。三軍總醫院眼科主任呂大文強調，市售眼藥水多半為複方眼藥水，動物研究顯示，富含有維生素B12的紅色眼藥水可以舒緩睫狀肌、恢復眼部調節能力，可以減緩眼睛疲勞。

呂大文說，用兔子的眼睛做實驗，將睫狀肌飛離出來並持續用乙醯膽鹼刺激睫狀肌，會發現其收縮能力會因刺激而逐漸降低，肌肉漸疲乏，但滴入B12眼藥水後，睫狀肌收縮能力恢復兩到三倍。

呂大文說，許多上班族工作型態可能難時常讓眼睛休息，若時間不允許，也可適度、依指示使用成分含有舒緩睫狀肌功能的眼藥水。但他強調，若長時間覺得眼睛不適或是視力改變，建議務必就醫接受專業眼科醫師檢查。

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