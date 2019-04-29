5.23億改善富岡漁港發包完成 下月動工、工期16個月

2019-04-29 14:27

［記者黃明堂／台東報導］歷經7次流標，5.23億元的富岡交通船碼頭改善工程案總算在24日完成發包，預計5月動工，工期16個月。

縣長饒慶鈴今天到碼頭宣布改善工程啟動，將朝向國際觀光多功能港邁進。在施工期間，富岡港交通船、工作船漁港管理費自原每船噸12元漁港管理費，稍調降為每船噸8元，遊艇停泊費則降為每船噸40元。

富岡港改善工程包括2億的災後復建工程，及3億餘元的水域工程，將重新吊放消波塊、重造燈塔、新建南防波堤、南海堤、客運碼頭及填築新生地，可擴大停泊空間，強化港區水域平穩度，遊客也不必拖著行李走遠路登船。

這項工程早在4年前就啟動規劃，但水域碼頭建設歷經7次流標，都沒有廠商願意投標，歷經許多波折，終於在4月24日發包完成。

縣長饒慶鈴今到港區視察時表示，包括港區疏浚、觀光魚市整建、防波堤美化及全港區照明設備汰換等漁業硬體設施更新都已陸續完成，接下來進行水域工程後，港區硬體就已完善。

她說，港區將將同步進行軟體改善，有全新的綜合管理方式，包括：結合智慧化停車、港區保全、環境整頓及交通疏運指揮，將以全新面貌為大家服務，轉型為國際觀光港口。

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