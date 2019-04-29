包子、粽子祈福退流行？長女祭出神級零食為考生加持

2019-04-29 14:08

［記者劉婉君／台南報導］四技二專統測將在5月初登場，台南市長榮女中為考生祈福，祭出台南市最火紅的神級零食，請來延平郡王鄭成功和孔子加持，祝考生「一定要成功」、「一定要致勝」！

每到考祭，以往許多學校都會準備包子、粽子為考生祈福，象徵「包中」，台南市文化局近年來先後推出由鄭成功代言的成功洋芋片、孔子代言的至聖點麵、媽祖代言的天后豌豆酥，不僅造成話題，也取代包子與粽子，成為不少師長及學校送給考生的吉祥物品。

長榮女中美容科、時尚造型科班導陳英崇、邱心怡，即在統測前夕，送上成功洋芋片與至聖點心麵等神級祈福小物，有學生立即在包裝寫上自己的准考證號碼，要等到考出好成績後才能吃。

而英文教師也自製加油紙板，寫上英文祝福語，期許應用外語科的學生能考出好成績。

另外，繁星入學日前已經放榜，有長榮女中夯哥之稱的餐飲科3年級學生王穎斌，以全校第一名成績，錄取高雄餐旅大學。王穎斌家族從爺爺開始經營紅龜、壽桃店，父親王偉祥3年多前在歸仁專營包子店，6年前，他的姊姊王怡雯也以相同模式錄取高餐。

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