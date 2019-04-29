為情緒發聲 台東家扶青年踩街

2019-04-29 14:02

［記者王秀亭／台東報導］台東家扶中心透過自立釣竿方案，助弱勢家庭青年自立，今年以青年發聲行動為方案主軸，在釣竿成員討論後，決定為大專青年間最有認同感的「情緒勒索」議題發聲，並以踩街方式，沿途宣導、街訪路人、歌曲吟唱等，讓台東民眾認識情緒勒索議題，並懂得應對。

「沒關係，你敢出這家門，就永遠不要回來！」、「我當你是朋友，才這樣麻煩，沒關係大家走著瞧！ 」台東家扶中心表示，這些都是情緒勒索的經典台詞，但有不少民眾並未意識到，或不知如何處理及面對此類問題，自立釣竿方案青年以實際行動，主動投入關心與關切。

方案成員小萱說，要站在人潮往來頻繁的鐵花村里，創導情緒勒索議題，一開始很緊張，擔心沒有足夠的勇氣面對人群，但每次宣導議題及唱完歌後，就能完全放開、大聲說話吸引大家目光。

小晴則說，街訪路人過程才發現我們準備的不夠齊全，需要對著人群大聲說話、唱歌，很緊張，結束後總會有路人拍手稱讚，信心一點一滴的增加。

台東家扶中心主任吳瑞華表示，自立釣竿方案執行過程，意在讓成員認識公共事務議題引起共鳴，進而為自己的生活環境發聲，從中進行研究資料蒐集、並擬訂計畫採取行動。

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