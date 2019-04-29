用心、眼、腳「走讀草屯」 參加民眾：草屯原來值得細讀

2019-04-29 13:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「閱讀南投非走BOOK」系列之「走讀草屯」，今天由草屯鎮圖書館帶隊，將該館出版的「草鞋墩年刊」的文章「立體化」，帶領參加民眾「走讀」風水坪水保教室、雙十吊橋、七股神木…等景點，參加者雖多數是草屯人，但跟著文章的觀點重看這些景點，有人說「草屯是原來值得細讀的地方」。

草屯鎮圖書館今天帶領40名民眾「走讀草屯」，從近幾年出版的「草鞋墩年刊」中，挑選幾篇書寫草屯景點的文章，一一實地遊賞，體會文章中書寫這些的韻味，有民眾認為，此次走讀後，發現草屯很值得慢慢走細細感受。

「走讀草屯」以一天的時間，走訪風水坪水保戶外教室、七股神木、雙十吊橋、欣隆農場、毓繡美術館、

九九峰生態園區和白滄沂天雕博物館。除有導覽解說員介紹外，文章中的作者也有到場用其觀點介紹這些景點，例如介紹七股神木時，即希望政府在保護神木級老樹時，也能定期為老樹健檢，以維持其健康和壽命。

草屯鎮圖書館表示，「行萬里路讀萬卷書」，此次改用心、眼、腳走讀文章中的草屯，讓大家有新的感受，對圖書館和參加的民眾都是新的感受。

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