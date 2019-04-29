被遺忘的村落 台南大內馬斗欄村民返家路遙遠....

2019-04-29 13:48

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內馬斗欄社區被不少民眾稱為「遺世獨立」的村落，因早期居民可由當地唯一對外聯絡通道「南馬古道」出入，但該通道因0.3公里處30多年崩塌後，就不曾打通，對外交通相當不便，需多繞行4、50分鐘才能返家，居民3年前曾向市府陳情，孰料，卻因經費問題遲未解決，居民更是傻傻一天等過一天。

台南市政府今邀集農業局、工務局、大內區公所、水利局及林務局、農田水利會等單位，在大內區公所召開工程改善說明會，大內區公所允諾週四會再前往崩塌處會勘，評估搶通可行性後，若可施工會在一個月內盡速搶通。

陳姓居民表示，2017年6月向市府陳情後，同年9月市府各單位召開說明會承諾改善，隔年4月二次會勘確認通道長約3公里後，就再也沒有任何行動，馬斗欄村落居民一天等過一天，原本10分鐘的返家路途，線不論從楠西玉井或六甲官田，每天都要繞行40公里，耗費將近1小時。

陳姓居民痛批，「偏鄉村落就如同棄嬰，居民彷彿被政府耍」，當初承諾幫忙改善，現卻說因經費、安全、法令等相關問題無法進行工程，「若政府不想做，1個理由就好，不需要說100個理由」；對外聯絡通道因土石崩塌道路遭阻斷，居民現只要求政府幫忙搶通就好。

大內區公所表示，馬斗欄村落目前居住7戶人家、約12位居民，區公所接獲陳情後，曾派員前往會勘2次，也曾向工務局提報計畫申請經費，但最後都被退回；南馬古道因損壞超過30年，道路確切位置難以辨別，更怕開挖觸及水源保護區域，因此才會修復緩慢，並非沒有動作。

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