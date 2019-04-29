營養基金會調查：每4個家庭就有1家幾乎不吃全穀類

2019-04-29 13:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣營養基金會做「台灣兒童飲食調查」，發現約25.2％的家庭幾乎不吃全穀類，等於每4個家庭中，就有1家幾乎不吃重要主食類的全榖雜糧；且調查也發現，超過七成的兒童會挑食，考驗家長如何準備每日飲食。

全榖雜糧類包括糙米、玉米、燕麥、地瓜、芋頭等，也是每日營養攝取建項目中的主食類。台灣營養基金會今年調查，仍有超過八成家庭沒有每天吃全榖雜糧類。

營養基金會副執行長、實踐大學食品營養與保健生技系助理教授陳巧明指出，一般精緻澱粉不含纖維質，吃下肚後消化和吸收快，易造成血糖波動大，也容易產生飢餓感，長期下來容易肥胖、也易有第二型糖尿病問題。

營養基金會的調查也顯示，糙米、燕麥雖是大家熟悉的全榖雜糧類主食，但約一半的兒童會因為口感、外觀、味道而不喜歡吃全榖雜糧類，但卻有六成兒童會喜歡玉米，而玉米也屬於全榖雜糧類主食。

玉米有含葉黃素、胡蘿蔔素等，營養價值高；營養基金會建議，許多兒童對玉米粒接受度高，還可提升全榖雜糧類的攝取，適合現代家庭。

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