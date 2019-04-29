來屏東觀星絕對不會失望！第7屆星空吶喊下週末登場

2019-04-29 13:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕恆春半島低光害、視野遼闊，是國內天文界知名觀星景點，一年一度的星空吶喊將在下週末（5月11）於屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村登場，屏東縣政府及天文聯盟學校歡迎全國民眾放下3C產品，一起來國境之南當「抬頭族」。

屏東縣政府從2013年起舉辦星吶活動，盼透過文化教育與天文活動結合，讓廣大民眾與親子在認識星空、接觸天文知識之餘，也能為台灣保留美好的觀星聖地，促進地方觀光與產業發展，讓恆春半島成為全台最佳觀星的場域。

屏東縣天文協會理事長、琉球國小校長張簡振豐表示，今年星吶主題是「古天文與詩詞」，藉由主題館的展出及介紹，讓民眾知曉古代星象是將若干顆相近的恆星聯想在一起，組成「星官」，和西方星象有一個明確的界線有所不同，也因此發展出獨特的古天文三垣四象二十八星宿。

2019星空吶喊5月11日下午5點起至晚間9點，在屏縣滿州鄉小墾丁渡假村登場，活動場地區分為星吶舞台、主題館、百家爭鳴、目視體驗，有30座不同的天文望遠鏡供觀測，全程採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒則需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動，無需報名，採自由、免費參加。

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