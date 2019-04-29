高鐵雲林站聯外道通車 搭車更便捷

2019-04-29 13:35

［記者黃淑莉／雲林報導］高鐵雲林站區南側道路銜接縣道158線與雲92線（虎尾虎興南路）聯絡道今天通車，道路由原來6米產業道路拓寬為24米，寬敞、安全且可減省約20分鐘車程。

今天通車典禮由雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠、前立委張嘉郡及多位地方民意代表一起剪綵。

張麗善指出，為提升高鐵雲林站對外連絡道路的交通機能，鐵道區提出高鐵雲林聯外道路系統改善計畫4項工程，除已完成的斗六聯絡道及增設土庫交流道，南側及北側道路改善工程，雲縣府分為5個標案執行，今天通車的高鐵雲林站南區聯外道路是第一標，其他工程預計在明年中可陸續通車。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，今天通車的聯絡道全長約1.54公里，銜接虎興南路及文科路（縣道158線），以前是產業道路道路狹窄、彎曲，現拓寬為24米寬且道路筆直，等另一標案完成，即可與台78線東西向快速道路銜接，民眾到高鐵雲林站可節省約20分鐘車程。

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