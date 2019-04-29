洗腎治肝無礙 光田串聯海線無C肝洗腎室

2019-04-29 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕響應世衛組織（WHO） 2030年全面根除C肝，打造無C肝洗腎環境，光田綜合醫院串聯台中海線地區5家洗腎中心，打造「海線無C肝洗腎室聯盟」，結合肝膽專科醫師，將提供C型肝炎新藥的治療，協助海線近百名C肝洗腎患者，根除C肝並降低轉化成肝硬化，甚至肝癌的風險。

海線無C肝洗腎室聯盟，包含光田綜合醫院沙鹿、大甲及通霄3院區洗腎室、大甲區蔡經龍診所、后里區健安診所、大肚區合安診所、沙鹿區佳宏診所及清水區高美診所。

光田綜合醫院腎臟內科主任楊得政表示，台灣C肝罹患率約4～5%，其中，苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區則是全台C肝風險層級最高的地區，光田保肝中心曾進行研究調查發現，這些地區疑似在民國60、70年代因醫療資源有限，致出現浮濫打針或針頭消毒未確實，而交叉傳染C肝的情形。

由於C肝沒有明顯症狀，民眾就醫治療的意願較低，洗腎患者是C肝傳染的特高危險族群，光田醫院結合肝膽科醫師，建立跨院所及跨層級的多專科團隊，聯合海線地區周邊洗腎中心，轉介治療無縫接軌，施予最有效的治療，打造無C肝洗腎室，一同為根除C肝努力。

楊得政指出，醫學研究發現，治療C型肝炎清除病毒後，對腎臟功能有正面效果，因此下一個階段將擴及慢性腎臟疾病的病患，治肝保腎，延緩腎功能惡化的病程。

高美洗腎中心醫師黃春森表示，洗腎患者想治療C肝，必須考量慢性腎病狀況，部分干擾素療法並不適用，或治療時副作用明顯，皆會降低病患的治療意願，最新健保給付的C肝口服藥適用多數洗腎患者，透過無縫轉介就醫更方便，病患接受治療的意願將提高，相信很快的C肝將從洗腎室絕跡，確保病患健康。

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