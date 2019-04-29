防治登革熱 中市國光里展開預防性噴藥

2019-04-29 12:47

〔記者張菁雅／台中報導〕天氣逐漸炎熱，登革熱疫情進入好發時節，為避免登革熱病媒蚊孳生，台中市議員邱素貞與南區國光社區發展協會理事長陳雅惠，29日展開里內全面登革熱防治噴藥活動，希望落實預防，讓病媒蚊「無處逢生」。

邱素貞表示，去年全國本土登革熱病例共183例，台中市就達113例，全國最多。根據衛生福利部疾病管制署統計資料，今年截至目前為止，台中市登革熱本土病例及境外移入計有16例，高居全國第4位，僅次於新北市、高雄市、台南市，台中市登革熱疫情嚴峻，必須儘速因應。

台中市衛生局5月將公告登革熱防疫措施，為避免登革熱病媒蚊孳生，邱素貞與國光社區發展協會理事長陳雅惠今日結合環保局委外噴藥廠商，戴上口罩、攜帶噴藥工具槍，頂著大太陽，在國光里進行預防性化學噴藥，民眾也配合清除屋內及居家周圍的積水容器。

陳雅惠說，工作人員針對水溝、樹叢、小巷等較易出現病媒蚊的角落，挨家挨戶進行噴藥消毒，噴藥後，局部區域出現蟲類屍體，以及蟑螂逃竄情形，顯見噴藥具有一定效果。

陳雅惠強調，落實預防工作，才是真正的防疫態度，呼籲里民掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，仔細「巡」視家戶內外易積水容器，將積水「倒」掉，不要的器物分類「清」除，留下的器物也要「刷」洗乾淨，除去附著的蚊蟲卵，讓病媒蚊「無處逢生」。

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