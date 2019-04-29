報稅族快看！這裡報稅送58888大紅包補血

2019-04-29 11:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕綜合所得稅5月1日起開始申報，中區國稅局指出，今年有稅制優化，4大扣除額及基本生活費等均大幅提高，讓民眾有感外，中區國稅局更送上大紅包，只要E化報稅就可抽58,888元大紅包，不怕繳稅荷包失血；中區國稅局還自製2萬個乖乖聯名包，只要下載APP，就能兌換。

中區國稅局指出，今年申報107年度綜合所得稅，將首次適用所得稅制優化方案，提高4項扣除額度，其中標準扣除額，單身由9萬提高到12萬元；若是夫妻兩人可望提高到24萬元。

此外，薪資所得、身心障礙特別扣除額各由12點8萬元，提高到20萬元；幼兒學前特別扣除額更由1人2.5萬元提高到12萬元等；另不課稅的每人基本生活費額度也由16.6萬元調高為17.1萬元，均讓民眾超有感。

其餘另有股利所得課稅可2擇1、取消45％稅率級距等。

中區國稅局指出，去年中區申報戶達140萬戶，為鼓勵民眾e化申報，民眾使用「自然人憑證」、「電子憑證」及「健保卡+密碼」網路申報綜合所得稅，不僅免出門、免排隊，除省時省力輕鬆報稅外，更推出好康抽獎及兌換宣導品等活動，讓民眾享受輕鬆報稅又能得好禮。

其中最受矚目的是推出憑證報稅現金獎，中區國稅局指出，憑證完成網路申報或以稅額試算服務確認者，即可參加抽獎，頭獎1名可獨得獎金58,888元；貳獎3名，各可獲獎金16,888元；叁獎6名，每名獎金8,888元；普獎400名，每名超商電子禮券500元。

民眾利用網路申報或以稅額試算服務確認，並使用行動支付工具繳稅成功者，另可參加抽獎，有包括價值18,500元的50吋4K智慧型電視1名；市價13,600元的e 9.7吋128G平板電腦3名及300名超商電子禮券500元。

此外，為鼓勵民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」，中區國稅局特別推出「兌獎APP × 乖乖聯名包 」，民眾只要於申報期間（108年5月1日至108年5月31日）至該局所屬分局、稽徵所報稅現場，出示「財政部統一發票兌獎APP」登入畫面，即可免費兌換乖乖1包，限量2萬包。

中區國稅局提醒民眾，今年綜合所得稅結算申報最後期限5月31日逢星期五，週末各地區國稅局不提供服務，民眾如逾期申報，須等至6月3日始能至戶籍所在地的國稅局臨櫃辦理，須加徵滯納金，請民眾務必於結算申報期間內完成申報，以免受罰。

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