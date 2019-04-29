男人福音！活化粒腺體 提升攝護腺、膀胱癌治癒率

2019-04-29 11:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕攝護腺癌、膀胱癌等都高居台灣男性癌症的前10名，中華醫事科大副校長楊堉麟帶領團隊與醫界合作研究，發現活化細胞內的粒腺體，可降低癌細胞的增生與轉移，透過轉殖核呼吸因子技術，讓粒腺體活性增強，已獲經濟部3項發明專利肯定，未來可望臨床運用到臨床，提升治癒率。

楊堉麟帶領醫技系、製藥工程系教授，與高雄義大醫院外科部副部長林嘉祥的醫療團隊跨界合作，針對男性泌尿道癌症的治療機轉進行研究，包含令男性聞之色變的攝護腺癌與膀胱癌。

楊堉麟說，團隊以具有「使細胞年輕化的角色」之粒腺體為研究重點，嘗試找出如何可以品質更好、含量增加、活性強化，還有抑制活性氧危害的因子，降低攝護腺、膀胱癌的惡性增生與轉移率。

楊堉麟指出，團隊發現，只要在細胞內轉殖一個可整體增加粒線體表現的關鍵蛋白質，就能有效提升細胞粒線體的活性，促進細胞呼吸代謝，同時降低癌細胞增生與轉移能力。

可增加粒腺體表現的蛋白質是核呼吸因子（NRF1），楊堉麟表示，將其轉殖到細胞內，提升粒腺體的活性，以降低泌尿道膀胱癌與前列腺癌的惡化。

楊堉麟提到，這項研究也發現一個有趣的現象，由於轉殖NRF1基因，可增強細胞呼吸能力，改善細胞纖維化等老化的問題，不僅針對相關癌症臨床治療，還能運用在醫學美容產業。

楊堉麟強調，團隊的發現與NRF1轉殖等研究，已取得經濟部智慧財產局核定發明專利認證，正著手籌劃歐盟等多國專利的申請；雖然未來仍需更多的臨床驗證，但這項技術頗具有前瞻性。

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