星宇航空進軍電商 「星宇小舖」今上線

2019-04-29 10:59

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空成立即將屆滿1年，為回應粉絲支持與期待，星宇今天起推出「星宇小舖」購物網站，將以限量方式推出各項LOGO商品，讓喜愛星宇航空週邊商品的航空迷，可以搶先收藏。

星宇指出，首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」，分為黑色、金色、A321neo、A350XWB等機型共4款，以及詢問度最高的「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。上線初期所有商品採限量發行，售完即不再補貨，未來也將不定期推出各式品牌週邊商品與旅行小物，讓大家可以共同參與星宇航空成長的每一步。

星宇表示，自籌備初期開始，受到廣大粉絲支持與鼓勵，星宇除了感激、更是珍惜。由於許多熱情的網友，通過留言或私訊表達希望能收藏星宇航空相關物品，「星宇小舖」也就因此誕生了。「星宇小舖」並非以營利為目的，而是希望藉由這個平台，能提早與未來的旅客們有進一步的互動，逐步累積品牌喜好。

「星宇小舖」目前僅提供國內的配送服務，海外地區尚在評估規劃中，建議有意購買者利用匯款或線上刷卡、7-11取貨服務，購物滿1000元即享7-11取貨免運優惠。

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