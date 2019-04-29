醫病》老人家疑神疑鬼 竟是嚴重缺乏維生素B12！

2019-04-29 10:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕80歲的張爺爺近幾個月因為雙腳反覆紅腫就醫，醫師診斷為蜂窩性組織炎，但是抗生素治療後病情仍反覆發作。然而，雖然腳紅腫的像米龜，張爺爺卻不覺得疼痛。回溯他的情況，大約近一兩年張爺爺走路就不太穩，需要扶著傢具，也不愛出門。醫師進一步檢查張爺爺的四肢肌力正常，但感覺較弱，尤其腳上對音叉的震動完全沒有感覺。抽血檢查結果為嚴重的維生素B12缺乏。其實張爺爺並沒有吃素，但是不愛吃奶、蛋類食物，牙齒不好後不吃肉，只吃一些魚肉。又因為胃不舒服，常吃胃藥。

65歲的李女士因為宗教信仰從30歲開始吃全素，近年來個性變得多疑、不愛出門、脾氣暴躁，最近孩子發現她開始出現奇怪的行為，在房間囤積路上撿的雜物、生吃食物，詢問原因時說是神明的指示，家屬因為這些不尋常的表現帶她來就醫，檢查發現李女士跟張爺爺一樣有維生素B12缺乏，此外還有大球性貧血。

台大醫院新竹分院神經部林洳甄醫師表示，維生素B12是人體造血、DNA合成、神經系統維持完整不可或缺的元素。缺乏時的表現可能會有貧血、舌炎、腸胃不適，以及神經精神症狀。周邊神經系統症狀包含手腳發麻、感覺缺失、步態不穩、肢體無力，中樞神經系統症狀包含情緒問題、躁動不安、思緒緩慢、記憶差、失智、或如妄想混亂的精神症狀等等。2個故事中的張爺爺的腳腫與胃不適、李女士的奇怪行為，皆是因為缺乏維生素B12所致，經過補充維生素B12之後皆獲得改善。

維生素B12存在動物性食物當中，例如蛋、奶製品、肉、海鮮等食材。對於一般非全素食者，日常飲食中的維生素B12含量幾乎能達到每日所需。食物中的維生素B12是和蛋白質結合在一起的，要經過胃酸及胃蛋白酶的作用之後與蛋白質分解，再和胃內在因子結合並形成錯合物之後，才能在小腸被吸收。因此，除了飲食中攝取不足之外，經過胃切除手術、無法生成胃內在因子的惡性貧血病人、長期使用制酸劑使胃酸分泌不足、萎縮性胃炎、長期使用抗生素使腸道菌落改變、長期酗酒等等因素，都可能造成維生素B12的吸收障礙，使得這類病人無法吸收食物中的維生素B12，導致維生素B12缺乏。這些狀況在腸胃功能退化的老人家比較容易發生。

維生素B12缺乏的治療，靠口服或注射補充微生素B12。大多症狀可得到改善，但仍有部分病人會有長期難以恢復的神經精神症狀。因此醫師建議，全素食的民眾和接受過胃切除術的患者，應注意維生素B12的補充。一般民眾應避免過度飲酒、注意飲食均衡、避免過度使用胃藥，有慢性腸胃症狀時應就醫，並和醫師討論是否有維生素B12缺乏之危險。若有老人家出現步態不穩、手腳發麻、記憶或情緒改變時，也應儘早就醫檢查。

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