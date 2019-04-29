整頓塑膠回收亂象 環署擬簡化種類提高再利用率

2019-04-29 10:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕許多民眾常常搞不清楚哪些塑膠袋可以回收、哪些不可以，增加後續處理難度。環保署署長張子敬表示，目前傾向簡化塑膠回收種類，並考慮建立識別機制，例如透過顏色區分，在末端分清楚材質再來回收，才能提高再利用率。

社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署、衛生福利部、經濟部、行政院農業委員會及海洋委員會就「資源回收政策」總檢討列席報告，並備質詢。

針對塑膠袋回收議題，環保署署長張子敬會前接受媒體訪問表示，若要將塑膠袋公告為應回收項目，可能會因為門檻過低導致收不到錢，環保署要研究怎麼樣可以收到錢，但課徵成本不能太高，若能找到有效的方法課到稅就可以考慮公告應回收項目。

但現階段廢棄物回收率高，再利用率卻很低，張子敬表示，未來將朝簡化塑膠回收種類方向，因為很多材質都能使用，但是混在一起就不能用，環保署也考慮建立識別機制，例如用顏色區分等，在末端分清楚材質，再利用率就會提高。

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