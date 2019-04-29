婦產科醫師主張：微創可減少不必要傷害

2019-04-29 00:00

〔記者羅碧／台北報導〕亞太婦產科微創醫學會創會理事長李奇龍教授認為，美國安德森醫院的研究計劃是個非常不嚴謹的研究，完全忽略了手術醫師的技術經驗及手術治療標準化，嚴重影響研究結果，似是而非的結論更影響許多病人的治療權益。

他也認為，現在許多人誤解「微創治療」是「量化」傷口的大小及數目，其實不然，微創治療的精神是減少不必要的傷害，而使病人得到最好的預後，所以治療的預後及品質才是微創精神所在。

李奇龍教授強調，事實上，現在微創手術的手術方式及思維有許多的突破。且手術方法及器械仍持續精進之中，一份單一報告的結論不應被過度解讀，應需更多研究，因此子宮頸癌的患者應該與醫師詳加討論，若決定選擇微創手術，則應選擇具資格的醫師執行手術。

李奇龍指出，台灣及日、韓這些微創治療癌症先進的國家數據，由單一醫學中心的回溯研究結果相對都較傳統開腹手術為佳，可見有經驗的醫師及良好醫院照護是影響最大的變數。所以訓練與個人認證，甚至中心認證是微創治療最重要的事。

他並舉例說明，一九九０年使用腹腔鏡手術切除子宮需要四小時，現在大概只要四十分鐘，從四小時縮短到四十分鐘就是取決於醫師的手術經驗、設備改善，以及觀念改變。就像以前看到出血才止血，但現在會先燒灼讓組織凝結後切開就不會出血，所以以前做腹腔鏡子宮頸癌手術要備血三千c.c.，現在不再備血，失血量頂多五十c.c.，差別不是偷工減料，而是現在腹腔鏡的影像倍率增加，所以可以把零點一公分的血管放大到一公分看得更清楚；況且開腹手術要開腹、關腹，止血點多，開腹所需的手術時間不可能比腹腔鏡手術時間短，所以技術純熟度是關鍵。

他認為，如果能以微創手術治療的疾病就不需要開個廿公分的腹部傷口，既可減少術後疼痛、復原快，且減少開腹手術的腸沾黏、疝氣等併發症。所以美國二０一三年一項國家癌症資料的統計，即使是早期卵巢癌，在美國也高達廿三％是使用微創方式治療，且預後顯示較開腹手術更好，且微創手術集中在白人、教育經濟能力高的地區，也顯示外科治療走向微傷害性。

二０一四年美國婦產科醫學會及婦科腫瘤醫學會都建議微創癌症治療是近代的標準治療模式，也使美國許多治癌中心改變治療方式，使用微創治療子宮內膜癌。從一些研究報告可發現微創的比例由二００八年的廿四％，至二０一三年提高到七十一．四％，甚至有些中心高達八十六．五％；在丹麥的一項國家統計更顯示出微創比例由二００五年的五％增加到二０一五年的九十五％，改變了婦產科癌症的治療。

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