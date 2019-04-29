跨國研究顯示 使用微創手術治療子宫頸癌死亡率高

2019-04-29 00:00

〔記者羅碧／台北報導〕長久以來，傷口小、復原快是民眾選擇微創手術治療的主因，但是去年十二月《新英格蘭雜誌》刊登的一篇論文指出，使用微創手術治療子宫頸癌組的病人比傳統開腹手術組的死亡率相差六倍，顯示不論患者或是臨床醫師在面對癌症時，仍應以治療疾病為考量，而非單單考量傷口美觀。

中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁、也是婦癌專家指出，美國安德森醫院是全美排名第一的癌症治療醫院，發表在全世界排名第一的《新英格蘭雜誌》，結合全球卅三個頂級醫院進行長達十年的子宫頸癌第三期、前瞻性、雙盲試驗研究計劃，共收治的六百三十一名子宫頸癌患者，其中有三百一十九人接受微創手術（腹腔鏡手術或達文西手術），三百一十二人接受開腹的根治性全子宮切術。結果顯示，開腹手術組的四．五年無病生存率為九十六．五％，微創手術組為八十六％。

值得注意的是，這項十年計劃發現，接受子宮頸癌開腹手術組的病人有三人死亡，其中兩人死於子宮頸癌，有一人死因不明；但是接受微創手術組的病人卻有十九人死亡，其中十四人死於子宮頸癌，有四人死於併發症，有一人死因不明，總括死亡比是三比十九，相差六倍。

實際參與此項研究計劃的曾志仁指出，原本這項計劃要再繼續進行，但因差距太大，恐傷害病人生命。因此研究被監控機構中斷、不准再繼續，免得危害人權。

另外，研究也發現，在「手術中的併發症」方面，開腹手術組有二十六人，微創手術組有三十四人；「手術後的併發症」方面，開腹手術組有八十六人，微創手術組有九十五人。主要併發症包括「輸尿管膀胱方面」：開腹手術組七人、微創手術組十人；「神經受損方面」：開腹手術組二人、微創手術組七人；「腸道受損方面」：開腹手術組一人、微創手術組三人；「手術後因手術因素、需要再做電療」，開腹手術組有七十三人，微創手術組有八十一人；「手術後需要再做化學治療」的，開腹手術組有六十六人，腹腔鏡手術組有七十二人；腹腔鏡手術組都比開腹手術組多。

曾志仁指出，美國癌症研究所，哈佛大學，德州安德森癌症中心，紐約哥倫比亞大學醫學中心，等美國前十大名校在去年六月也用大數據分析一千一百一十六名子宮頸癌病例，做雙組分析，結果發現在二００六年之前，沒有腹腔鏡手術治療子宮頸癌時期，子宮頸癌的治療存活率愈來愈高，平均每年品質都逐年提升一%、但開始施行腹腔鏡切除子宮頸癌後，子宮頸癌的存活率反而每年下降一％，開腹手術組的死亡率是四點七%，但腹腔鏡手術組死亡率是八．四%，將近多一倍。

曾志仁副院長認為，美國婦產科醫學界提出這些報告，顯示醫界一直都有很好的自我反省機制，使用腹腔鏡和達文西機器手臂微創手術治療癌症，凸顯出究竟是傷口重要？還是治療癌症與生命重要？美國的報告提醒病人及臨床醫師、癌症手術應該謹慎，病人應該要理解世界最新的報告，在治療過程中，醫師應告知病人最新的知識，讓病人參與決策，這也是近年來我國醫界一直在推動SDM醫病共享決策。

曾志仁醫師提醒，面對癌症時，手術評估的重點應該是生命存活率高、復發率低、手術併發症少、與手術舒適度；微創手術並非全都不好，微創手術的確具有傷口小、復原快的優點，目前婦產科醫學界的共識是用在早期子宮內膜癌的治療上。

如果子宮頸癌病人要選擇用腹腔鏡手術，建議癌腫瘤小於兩公分才比較安全，也就是兩公分安全黃金線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/