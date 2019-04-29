為何微創手術治療子宮頸癌成效不佳？有這4個可能…

2019-04-29 00:00

〔記者羅碧／台北報導〕今年二月底，美國食藥局引用《新英格蘭醫學期刊》研究提到初步證據顯示，使用微創手術治療子宮頸癌等，可能與長期存活率降低有關，因而使用微創手術治療婦科癌症的安全性與有效性尚未被確立，患者應與醫師討論適當治療決策。

為什麼微創手術治療子宫頸癌成效不佳？中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁表示，美國安德森醫院在《新英格蘭雜誌》刊出的論文是十年來的統計分析報告，認為微創手術治療子宮頸癌仍有很大的改善空間，作者希望全世界的婦產科醫學界能夠一起努力找出解決方法。可能原因有以下四點：

一．微創手術中、會需要用子宮托的器械來輔助手術、可是這會把癌腫瘤攪碎、造成擴散。

二．淋巴腺手術中、因為是集中一起再取出，造成在腹腔堆積時，增加擴散機會。

三．在微創切開子宮頸與陰道的時候、是在腹腔高壓下從腹腔切開、這會導致陰道與子宮頸癌腫瘤流竄到腹腔，造成轉移。

四．淋巴腺切除量不足。

曾志仁醫師指出，針對上述四個可能原因，婦癌專家也討論出子宮頸癌手術新革新的技術，希望能提升原有的手術方式，盼能改善微創手術對子宮頸癌患者的傷害，但是結果如何？仍需執行一段時間後，經分析報告出爐才知道是否有效。改善方法有八項，分別是：

1. 每一個檢體都必須用套管。

2. 不可以使用子宮托。

3. 不可以從腹腔鏡下切開、應從陰道執行。

4. 切開陰道時應放下腹腔氣體壓力。

5. 應做淋巴腺顯影檢查。

6. 取出淋巴腺時、必須每次都用袋子保護、不可集中取出。

7. 淋巴腺需要一體切除、不可分段切開。

8. 手術取出子宮頸癌後、需要全部更換器械。

曾志仁醫師也表示，若按照上述八個步驟執行，可能會增加手術成本，提高治療費用。而是否真的有效？也還需要追蹤研究。

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