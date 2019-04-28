週一紫外線過量注意防曬 今年首波梅雨鋒面週三報到

2019-04-28 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天（28日）東北風減弱，東半部仍有局部短暫降雨，西半部則大多為多雲到晴。明天天氣穩定，各地氣溫偏高，感受上較為悶熱，但也要把握週一、二的穩定天氣，因為本週三台灣將迎來今年梅雨季第一波鋒面！

根據中央氣象局預報，明天（29日）各地大多為多雲到晴的天氣型態，白天氣溫較高，僅東部、東南部以及山區會有午後局部短暫陣雨的情況發生，請特別注意。另外，因為時序逐漸進入5月，也開始進入臺灣的梅雨季。氣象局預計今年梅雨季的第一波梅雨鋒面在本週三（5月1日）就會通過，屆時東北風增強，北台灣氣溫明顯下降，西半部及東北部地區會有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨的情況，其他地區也會有陣雨，請民眾多加注意。

氣象局也表示，這波鋒面移動速度較快，還沒有滯留的跡象，影響時間預估為一天，但還是容易伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，到了週五（5月3日）以後，降雨情形就會趨緩，還請民眾隨時留意氣象局資訊。

空品方面，明天要注意北部空品區呈橘色提醒，宜蘭、花東空品區為綠色的良好等級，其餘地區則為黃色的普通等級。紫外線方面，明天各地大都為多雲到晴，白天氣溫高，台北、新北以及基隆市為高量級，其餘地區均為過量級，尤其花蓮縣更是來到危險級，請民眾隨時補充水分，避免在烈日下活動，以免出現不舒服的症狀。

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