紙做的！媽祖像金色平天冠耗工2個月 高超工藝讓人讚嘆

2019-04-28 23:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮原有的靈樹四季蘭去年因病枯死，廟方將它製作成軟身「四季蘭媽」媽祖神像，媽祖頭戴的金色「平天冠」，是由紙藝師葉永析耗費2個月用紙製作出的紙帽，帽圍僅7寸（約20多公分），呈現飛龍等圖案，細緻精巧，許多信眾以為神帽是用金子做成，得知這頂精緻平天冠竟是用紙做的，讚歎不已，「紙藝師的手也太巧了！」

葉永析從小就在配天宮廟口長大，本身學習建築，6年前踏入紙糊、紙雕等紙藝世界，自學製作各式神像及相關配件等；他運用建築學的剖面圖等方法，做出的紙製神像型態生動，連零件都可拆裝，作品如配天宮將軍會的順風耳、千里眼頭像，還有二郎神、鍾馗像等。

傳統民俗「一紙、二土、三木」，紙製神像相傳最易入神，製作難度也高，因而排行最高，紙藝難度高，台灣現有的紙藝師也罕見，有大企業家看到葉永析的作品，直接跟他下訂製作媽祖神像。

葉永析說，傳統紙藝用紙層層糊上，塑出神韻、動作和型態，適合的製作時間是夏季，以高溫自然乾燥，冬天氣溫低，製作時間要更久，一尊神像製作時間就要數月，一年作品約5到6件。

他說，四季蘭媽祖神像的平天冠，是承襲配天宮「老二媽」的平天冠樣式，用紙塑形，再用雷射雕刻輔助刻出細微部分，並上粉線，而紙帽較輕也有彈性，比起金屬製成的帽子更不傷木製神像。

配天宮董事長黃清田說，四季蘭靈樹因病搶救無效，經向媽祖請示後，請雕刻師傅做成神像，繼續為信眾們消災解厄，近日已進行開光儀式，放置在正殿讓信眾參拜，歡迎信眾們回來看看四季蘭媽。

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