怪手無預警挖農地毀農作 青農傻眼

2019-04-28 22:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕無預警挖開栽種有農作物的農地施作排水溝，讓青農傻眼，原本是美事一椿，反而惹來農民怨聲載道。

雲林縣土庫鎮馬公段因部份地區地勢低漥，農民爭取施作農田排水系統，並在去年底已簽署同意書，將由土庫鎮公所進行委託設計發包。

未料，該工程在2天前動工，從土庫鎮公所到承包商都未事先告知農民，也未在施工處設置告示牌，直接就開來怪手挖開農地，引發農民怨聲載道，青農林家良的地首當其衝，對於政府部門做法完全不能苟同，一名農婦面對農作物被破壞，既無言又無奈。

由於該處包括林家良所有的土庫鎮馬公段1499地號等十餘筆農地都種植有水稻或花生，怪手一開進農田開挖，農作物全部損毀，目前受損農民15人。

林家良指出，為避免豪雨成災，先前他們確實有同意施作排水溝，並蓋了同意書，但當時有要求需等他們農作物收成後才能施作，但截至施工前，他們都沒有接到任何通知，而且怪手一來就破壞他們即將在6月可收成的農作物，讓人不能接受。

土庫鎮長張榮麗指出，該項工程得趕在今年雨汛期來臨前完工，加上包商與公所人員事前溝通不良，又未能提前告知相關地主，才會造成此次爭議，她除向農民致歉，也將在明天上午9點半到現場實地會勘，再協調事後補救辦法。

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