愛愛老寶貝路跑 90歲中風阿公奮力跑完5公里

2019-04-28 20:56

〔記者湯世名／彰化報導〕今天在彰化縣鹿港鎮舉辦的「愛愛老寶貝公益路跑」活動，吸引上千名民眾扶老攜幼參加，跑者年齡層橫跨四代，其中最年幼的僅3歲，最年長的是90歲阿公陳研，儘管他因中風行動不便，仍奮力在眾人加油聲中完賽5公里，勇於挑戰的精神令人敬佩。

這場公益路跑今天清晨6時從鹿港體育場鳴槍出發，今年賽事分成5公里組及10公里組，上千名跑者當中，不少是一家三代共襄盛舉，經統計共有27位超過65歲的長者參賽，其中有3位報名10公里挑戰組，此外，彰化市民生國小39名六年級學生也由學務主任陳忠正率隊參賽，希望能在畢業前夕共同完成一場別具意義的馬拉松。

今年最高齡參賽者是年齡高達90歲的陳研，也是去年的最高齡參賽者，陳研曾在3年前中風，中風後因行動不便鮮少外出，心情也變得鬱鬱寡歡，在家人鼓勵下參加社區的據點活動，生活也變得充實有趣，去年更首度參加這項公益路跑活動，今年得知路跑消息時，他很開心地再次報名參加，為了順利完成路跑，還給自己訂下訓練計畫，原本到社區據點參加活動，都請移工推輪椅，經過訓練後，他已能獨力從家裡走到社區關懷據點，活動結束，再從社區徒步回家。

今年陳研的目標是希望能在時間內完成5公里路跑，為自己的人生再創紀錄，今天開跑後，儘管因中風行動不便，家人仍準備輪椅在旁，讓他能隨時休息，最終他也順利完成5公里路程，抵達終點線時與眾人擊掌高聲歡呼，溫馨滿滿。

主辦單位中華民國體育發展協會理事長鄭敬議表示，愛老人要從自己家裡開始，延緩老化要從運動開始，看著老人愈來愈多，家人互動卻愈來愈少，社會角落需要關懷的獨居老人也愈來愈多之下，因此從5年前開始舉辦「愛愛老寶貝公益路跑」活動，希望家人或社區都能帶著長輩一起參加，藉由平常的練習、當天的活動養成一起運動的習慣也捲動愛。希望這股愛的路跑風氣也可以繼續延續到每個家庭中，即便活動結束了，路跑運動也成為一種家庭風氣，繼續扶老攜幼運動保健康。

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