林口南出匝道禁左轉 改設標誌牌建議改道

2019-04-28 23:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕林口交流道塞車問題嚴重，其中林口交流道南出匝道左轉龜山區文化一路車流最為壅塞，原本桃園市政府交通局及新北市政府交通局3月規劃，5月1日起將上路實施禁止左轉文化一路（公車除外）措施，由於時間緊湊擔心民眾措手不及，確定暫緩。桃園市交通局長劉慶豐表示，將以設置引導標誌牌面至替代道路的柔性勸導，取代強硬的禁行措施。

位在新北市境內的林口A交流道南出匝道，據桃園市交通局統計，約有5成的車流會左轉往龜山，但該處常因跨越橋道路車容量不足，而造成車流回堵及事故發生，甚至影響林口區文化一路直行及進入北上匝道的車流。對此，劉慶豐與新北市交通局長鍾鳴時於3月實地會勘研商後，決議五月起共同試辦「林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路（公車除外）」措施，紓解文化一路跨越橋直行和進入北上匝道車流，預計減少約5至10分鐘塞車時間。

不過，劉慶豐今天表示，考量駕駛人多年來的行車習慣，若是匆促上路，恐讓民眾措手不及，經與新北市溝通後，決定先以設置引導標誌牌面「柔性勸導」，建議民眾下交流道後續行八德路，改至文化二路口再左轉，藉以減輕文化一路、八德路口車流壓力，後續還會進行成效分析及評估，會持續改善作為，盼能最有效解決林口、龜山地區居民尖峰時間常態性交通壅塞的夢魘。

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