台南市職安健康處揭牌 3年內職災千人率目標降30％

2019-04-28 21:44

［記者劉婉君／台南報導］今天是世界職業安全衛生日，台南市勞工局勞動檢查中心正式升級為二級機關，並由市長黃偉哲等人舉行揭牌儀式，未來不論是勞工申訴，還是事業單位接洽相關業務或辦理補件，都不用再跑到高雄市，就近在台南市就能辦理。

勞工局表示，南市勞動檢查中心於2017年成立，經勞動部授權柳營科工區、樹谷園區、永康科技工業區、新營工業區、官田工業區，永康工業區、安平工業區、台南科技工業區等8大工業區職業安全衛生監督檢查業務，為加強保障勞工生命安全與健康，今年1月，市長黃偉哲正式宣布將勞動檢查中心提升為勞工局2級機關，而台南市職安健康處也就是黃偉哲競選政見中的「勞動檢查處」。

黃偉哲表示，台南市是全國最後一個勞檢專責機構，也是第1個勞安衛生專責機構，從單純的裁罰變作可以兼顧安全衛生，未來一定會跟職安署南區中心密切合作，響應中央的減災政策，3年內希望把職災千人率從目前的3.199，下降至2.591。

勞工局長王鑫基與南區勞工健康中心主任郭浩然，在黃偉哲及勞動部職安衛生署長鄒子廉的見證下，簽訂健康促進伙伴關係，共同為勞工的健康把關。

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