桃園客家桐花祭野餐派對 滿場馬卡龍色系…粉浪漫

2019-04-28 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕被喻為「五月雪」的桐花近日進入盛開，桃園市政府客家事務局今天在賞桐秘境—龍潭甘家堡舉辦桐花野餐派對，以桐花與馬卡龍色系完美組合為競賽主題，獎金高達7萬5000元，參賽者無不卯足全力，以馬卡龍色系繽紛裝扮及佈置，在浪漫的桐花樹下野餐，令現場民眾直呼超唯美、超浪漫。

客家事務局局長何明光表示，野餐是近年來最熱門的戶外踏青活動，為鼓勵民眾感受山林桐花之美，今年的桐花野餐活動開放80組網路報名，結果秒殺額滿，展現活動的超高人氣，除了野餐佈置比賽，現場規劃受到小朋友喜愛的綠地泡泡秀、手作彩繪桐花DIY，以及Cosplay五星主廚下午茶饗宴、經典桐花印象拍貼機等互動體驗活動，以及一系列精彩豐富的客家音樂及藝文展演，結合野餐、桐花、音樂及客家元素，讓客家文化活動型態更多元、吸引更多年輕族群及親子家庭參加。

另外，今年新增創意的「客家名人Cosplay～五星主廚下午茶饗宴」，參加者以Cosplay客家名人造型現身，即可兌換五星主廚特製的下午茶甜點，包括田馥甄、陳喬恩、胡瓜及小鐘等客家名人都以Cosplay方式，現身野餐派對現場，吸睛度十足，為野餐派對製造驚喜。

桃園客家桐花祭系列活動，緊接著在5月4日及5日在中原大學音樂廳舉辦Ｑ萌「桐花歌唱及唸謠大賽」，5月11日在龍潭武德殿舉辦「客語舞臺音樂劇－頑皮孫悟空」；每週六、日更於嚴選賞桐古道及秘境辦理踏青健行與藝文活動，歡迎民眾搭乘週末免費接駁專車賞桐遊客庄、體驗客家文化之美。

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