旱溪大康橋計畫邁步 鷺村、日新橋河段10月底發包

2019-04-28 22:24

〔記者陳建志／台中報導〕旱溪流經大里、南區河段推動「康橋計畫」後大受好評，地方都希望整治早日往上游延伸，經立委何欣純爭取，三河局編列1.1億元，完成鷺村橋到日新橋間河段徵收，預計今年10月底完成整治發包，屆時將拆除西村老堤防，改造成自行車和人行步道與親水河岸；國光橋到鷺村橋間河段，目前正與地主進行協議價購，預計今年底前完成設計。

立委何欣純表示，為加速旱溪大康橋計畫推動，之前已多次召開說明會，三河局已編列1.1進行環境改善，目前已完成鷺村橋到日新橋間的土地徵收，至於國光橋到鷺村橋間河段，也預計編列約5億元進行整治，目前已和地主進行協議價購中，希望10月底前能完成鷺村橋上游的發包，早日打造兼具生態保育及慢活親水的水岸環境。

為讓民眾瞭解整治規劃，以及拆除堤防等相關時程，何欣純近日邀集三河局、市府水利局等單會召開說明會，包括立委黃國書、市議員李天生、林德宇，大明里長黃顯堂、祥興里長黃春海等人都出席。

大明里長黃顯堂雖對整治樂觀其成，但認為整治後已有一大片綠帶，若沒有足夠的停車位，恐讓造訪民眾無處停車，因此建議將廢棄的西村堤防拆除後，能將道路拓寬並劃設停車位。

三河局長白烈燑表示，鷺村橋到日新橋間572公尺河段，預計5月進行公告，請民眾自行移除作物、雜物，6月將張貼工程完工願景圖，徵詢民眾的意見，最慢在10月底前完成整治工程發包，屆時將把廢棄的舊堤防拆除，目前以闢設為自行車道和人行道為主，若空間足夠，會聽取地方建議劃設停車位。

白烈燑表示，另外將把目前堤防到鳥竹圍公園間的廢河道，規劃成蜿蜒水路、親水階梯、緩草坡、拱型固床工，讓民眾能悠閒的親水，整起工程工期為300日曆天，預計明年就能完工。

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