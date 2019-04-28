媽媽臥病在床 安置少年進公立高職半公半讀努力考公立科大

2019-04-28 21:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市家庭暴力防制中心主任侯淑茹主任分享安置兒少故事，一名機構安置的少年考量母親長期臥病在床，從國中開始思索未來要有一技之長，主動參加技藝班，進入公立高職機械科輪調式建教合作班就讀。

少年在高職期間一邊在學校學習一邊上班，寒暑假也精進自己技能，主動到企業實習，放棄機構安排娛樂活動，週末也到學校加強檢定不足的術科，不願放棄任何提升專業技能時間與機會。

後來少年在前兩年分別考取機械加工丙級證照及車床丙級技術士證照，這次也參加生態旅行，他說希望未來考上虎尾科技大學，厚植技能也盼獲得穩定工作，照顧長年臥病在床母親。

社會局表示，4月屬於兒童的節日，企業家藍爸爸舉辦溪頭生態旅行，邀請全市8家兒少安置機構共127名小朋友到溪頭踏青，並贊助餐點給小朋友們享用，玩得盡興、吃得開心。

企業代表藍正雄自100年起連續8年21次贊助舉行關懷安置兒童少年活動，前幾年帶兒少到遊樂園踏青，今年帶安置兒少到溪頭踏青，除了大口呼吸芬多精，也透過健走，進行生態小旅行，活動中也安排志工一對一陪伴年齡較小的小朋友，玩樂兼顧到安全。

社會局表示，現在持續推動家庭支持及團隊決策模式服務策略，降低安置兒少人數，近3年安置兒少逐漸減少，全市至今年3月底共安置451人（由市長、局長監護的人數共92人），機構安置有295人、寄養家庭安置為128人，親屬安置28人，希望讓許多無法在原生家庭成長兒童少年獲得良好照顧與陪伴。

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