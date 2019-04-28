北台中家扶中心推兒童保護日 呼籲大家關心兒童問題

2019-04-28 18:02

〔記者歐素美／台中報導〕家扶基金會自2013年起推動4月28日為兒童保護日，北台中家扶中心今天下午在國道三號清水服務區幸福天空廣場，邀請民眾一起宣誓加入護童者聯盟，關心兒童。

北台中家扶中心今天以英雄加盟儀式，邀請民眾領取現場的英雄道具及看板，分別為「用愛包圍」、「守護安全」、「參與保護」、「捍衛權益」等四種超人英雄，民眾宣示我願意，進行合影，並上傳北台中家扶中心臉書專頁，即可完成加盟儀式。

家扶人偶娃娃並在現場發送氣球，與親子互動同樂，只要民眾加盟到護童者聯盟，即可獲贈精美禮物，希望透過「428護童者聯盟~全民超人」活動，一起來關心兒童權益、為受虐兒發聲。

北台中家扶中心主任劉正文表示，家扶中心自2005年起承接台中市政府兒童及少年保護個案家庭服務方案，發現兒童受虐主因，多為主要照顧者「缺乏親職能力」及「婚姻問題」最多。如何建構親職觀念和教育技巧是相當重要的事情，邀請社會大眾能重視兒童保護議題，減低兒虐事件的再發生率，鼓勵社會大眾一同營造出讓兒童能夠活在安全友善的成長環境中的願景。

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