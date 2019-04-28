來場親子足球賽！蘇巧慧「巧學校」動動身體踢足球

2019-04-28 17:37

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧今天在新北市樹林區三多國小舉辦「巧學校親子足球運動會」，預估有五、六百位家長和小朋友一起在操場上扭動身體做體操，場外周圍也分別設有多組趣味闖關賽，開放給現場大小朋友體驗，除了可以學習踢足球的技巧，完成後還能領取精美小禮物。

揮別幾天前的酷熱，下午吹起涼風，家長帶著小朋友們一起到草地運動。蘇巧慧表示，在三多國小舉辦足球運動會，是因為向中央爭取666萬經費整修操場等設施，累計樹林、鶯歌、新莊爭取學校建設超過一億元的預算，未來還會舉辦更多有趣的親子活動。

剛好今天也是「兒童保護日」，蘇巧慧也邀請所有的家長及小朋友們一起「愛的抱抱」表達關懷，不少小朋友們在球場上奔跑，踢完球賽後直呼超好玩，比賽獲勝隊伍能夠獲得「巧跳繩」，期許各個小朋友們都能「越跳越高」。

除此之外，周圍也分別設有多組趣味闖關賽，開放給現場大小朋友體驗，不僅有教練指導踢足球的技巧，完成後還能領取精美小禮物，三多國小家長會前會長吳宗龍也感謝蘇巧會舉辦活動，讓更多的孩子與家長都能有愉快的親子時光。

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