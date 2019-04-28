428兒童保護日 台東家扶號召親子闖關玩中學

2019-04-28 16:28

［記者陳賢義／台東報導］扎根兒童保護觀念，台東家扶中心今日下午舉辦「428兒童保護日～一起野餐趣」宣導活動，許多親子攜手同往，以實際行動響應「守護孩子零兒虐」，現場還以闖關方式，讓參與的親子們從玩樂中認識環境危機及自我保護技巧，並透過兒保操帶動跳讓爸爸媽媽學習「快樂親子5步驟～不．閉．打．小．孩」的親子互動技巧，大草坪上笑聲不斷。

「愛的抱抱打卡區」小朋友手牽手拍照，爸爸媽媽陪同在旁，或在草皮上追逐拉吹泡泡，家長快樂捕捉小孩燦爛的笑容，家扶志工還帶著小朋友和家長們一起跳動兒保操，親密互動更加拉近了親子關係。另還安排「護童者聯盟」兒保行動劇，傳達期待大人都能夠友善兒少、發揮社區關懷力量，孩子也都能成為保護自己的小英雄的概念。

台東家扶表示，家扶基金會在2018年底針對當年度的兒虐案件進行統計，全台灣受虐兒少共有4175人，平均每天有近12名兒少正處於受虐的環境中，更有15名兒少因此失去生命，其中發生在6歲以下幼兒的比例逐年升高，案件包括遭勒斃、溺斃、食糞、凌虐致死等，一椿椿兒虐案件都讓人感到心碎。根衛福部統計資料顯示，兒虐案件中的施虐者多為照顧情緒失控或缺乏親職教育，導致不當對待兒少情事發生，然而社會新聞版面下的事件及黑數，更讓人揪心和擔憂，期盼透過強力宣傳，號召大家一起站出來保護社會未來主人翁的平安，守護孩子零兒虐。

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