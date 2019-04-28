模範母親、孝行楷模 大雅區公所表揚

2019-04-28 16:01

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區公所今天舉行模範母親暨孝行楷模表揚活動，副市長楊瓊瓔、觀光旅遊局局長林筱淇與大雅區公所馬宗佑區長，代表市長盧秀燕表揚大雅區16名模範母親及13名孝行楷模，立委洪慈庸、議員吳顯森、徐瑄灃也到場致意；副市長楊瓊瓔及觀旅局長林筱淇不忘利用機會，為市長盧秀燕的老人健保補助等政策宣導。

副市長楊瓊瓔表示，母親都非常偉大，做子女的應懂得感恩，並用實際行動孝順父母，並強調市長盧秀燕努力爭取市議會支持，最快今年7月1日即可望恢復老人健保補助，為市民減輕經濟負擔，讓市民專心拚經濟。

觀旅局長林筱淇也指出，盧秀燕身為媽媽市長，政策出發點都是為市民著想，希望讓市民過更好的生活，今年除將恢復老人健保補助外，敬老愛心卡也維持每月1000點補助額度不變。市府也在各區積極辦理公設民營托嬰中心、持續擴增社區照顧關懷據點、老人共餐等服務，透過多元化的社會福利政策，紓緩媽媽及所有職場女性照顧家庭的壓力。

大雅區公所今天共表場16位模範母親，其中張謝碧苓與丈夫育有2男1女，次子為肢體重度障礙，她和丈夫靠者打零工、搭鋼架維持家計，讓次子至啟明學校住宿就讀，次子工作後並每日開車接送，照顧其生活起居，走過35年的漫長歲月，平常更熱心公益、樂於助人，921震災時也協助至災區救災。

另張曾鳳寶女士因不忍公公住在護理之家，無家人陪伴，特別接回家裡自己照料，同時細心呵護89歲的婆婆，恪盡孝道，她常告誡子女，人都會老，所以應該將心比心，則獲孝行楷模表揚。

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