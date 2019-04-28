不遶境、省下經費捐做教育 這間媽祖廟這樣慶祝「媽祖生」

2019-04-28 15:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農曆3月23日為媽祖誕辰，各媽祖廟舉辦盛大慶典遶境祝壽；宜蘭縣冬山鄉珍珠村慶安宮，今年取消傳統繞境，省下經費轉而捐做教育使用，最近廟方將首筆10萬元款項捐給宜蘭七賢國小，用最特別方式為媽祖「祝壽」；慶安宮主委洪宏毅笑說，相信媽祖很樂意他們這樣做！

建廟15年的慶安宮，位於冬山鄉珍珠村，主祀媽祖，屬於社區型的中小型宮廟，廟方每年在媽祖誕辰前，會舉辦全村遶境祝賀，不僅為媽祖祝壽，也祈求全境平安。

但繞境花費大，包含陣頭、金紙、鞭炮以及工作人員午晚餐等，每次遶境動輒支出數十萬，且遶境隊伍難免產生噪音、垃圾等問題，今年廟方一改傳統遶境祝壽，僅在廟內舉辦簡單慶祝活動，取消村內遶境，將遶境花費轉換為教育用途。

最近廟方將省下支出計算過後，首筆10萬元款項先捐贈給員山鄉七賢國小；為鼓勵該校學童，本月27日媽租生當晚，還邀請學生到廟內擔任座上嘉賓，用才藝演出為媽祖祝壽。

洪宏毅解釋，每年遶境支出大，光基本開銷、動員就要數十萬，雖然今年沒有遶境祈福，但省下花費用於教育，反而更能發揚媽祖慈悲為懷的精神。

七賢國小校長劉建成則說，10萬元對學校是很大一筆捐款，未來這筆錢會用於學童獎助學金，改善校內基礎建設，讓孩童有有更完善的求學環境。

洪宏毅笑說，媽祖不會因為沒有辦遶境就讓轄區不安寧，取消遶境都有經過媽祖指示，相信祂很樂意這樣做；除七賢國小外，最近也在跟偏鄉國小接洽，讓今年媽祖生更具意義。

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