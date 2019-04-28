豐原區豐圳里成立希望資源回收站

2019-04-28 14:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐圳里成立希望資源回收站，今天起開始運作，不少民眾將住家收集的廢塑膠、廢電池及紙張等回收物送到回收站，秤重領點數，以便日後兌換環保局提供的培養土、洗衣粉、洗碗精、沐浴乳等禮品。

豐圳里辦公室今天在豐圳公園內的福德祠成立希望資源回收站，吸引許多民眾拿著回收的塑膠等回收物，到回收站內秤重領點數。

豐圳里長鄭文鑫表示，該里環保志工隊一直在從事資源回收的工作，偶爾也有民眾將不要的物品送到環保志工隊回收，變賣所得作為環保志工隊的基金，只是回收的資源未登錄。

現在配合環保局成立希望資收站，將於每月第二及第四週的週日上午7點至8點半，收取民眾回收的物品，試辦期一年，民眾可以領取點數，如廢電池一公斤30點、紙一公斤10點、廢家電一公斤1點等，累積點數，再依環保局公布的點數，兌換培養土、洗衣粉、洗碗精、沐浴乳等禮品，達到回收利益、全民共享，也有助政府掌握回收資源等相關數據。

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