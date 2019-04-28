模範勞工表揚 林智堅：勞工勤奮努力成就美好新竹

2019-04-28 13:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今舉辦模範勞工表揚活動，甫獲今年全國職場達人盃獎項的木工達人朱李立及其他來自各行各業的模範勞工計189人接受市長林智堅頒獎表揚，林智堅感謝每一名堅守崗位的勞工朋友，因為有大家的勞動奉獻，讓竹市成為非常有競爭力的城市，因為有大家的「榮耀勞動」，才能成就「美好新竹」的榮耀。

林智堅表示，竹市有近21萬名勞動人口，去年創稅1114億，人均稅額達25.6萬，全國第二。

榮獲全國職場達人的朱李立今年55歲，國中畢業後從事木工家具製作的行業，從學徒開始一步一腳印，已走了40年的歲月，累積出精湛的技藝，後來在友人的鼓勵下，參與國內各項工藝創作競賽，成績斐然。如曾榮獲2007年台灣工藝競賽佳作、2008年台灣工藝競賽佳作、2013年台灣工藝競賽二等獎及2014年台灣工藝競賽一等獎。今年度更在本市木工業職業工會的推薦下，參與勞動部主辦的全國職場達人盃技能競賽，榮膺藝術家具創作職類第2名。

朱李立分享，當年從國中畢業的木工學徒，到現在成立個人創作坊的歷程，認為自己只是謹守本分，盡力將工作做得一次比一次好。「美感創意及榫接技法，是我40年來所堅持的。」朱李立對於傳統榫接手法相當熟嫻，從一開始的設計創作到最後的裁切榫接，全不假他人，在他的巧手下，木材、木板化為桌椅、家具，如今雖已有自動化機器及現代化技術，但終究難以複製其醞積數十年傳統的匠人技藝，他的作品獨一無二，職人精神更令人欽佩。

勞工處表示今年模範勞工對象除事業單位員工、工會團體成員、外籍勞工及庇護員工外，更創新表揚在其專業領域上展現特殊貢獻的職場達人。今天的表揚大會還包括10名績優勞資爭議調解人、3名安全衛生輔導團優良志工及進用身心障礙者績優單位15家。

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