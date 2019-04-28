林智堅視察港南運河 無障礙海岸樂園今夏登場

2019-04-28 13:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上任後將原為海水浴場的港南風景區，轉型為17公里觀光帶重要景點。因設施老舊逐漸沒落，新竹市政府以「港南運河親水再造計畫」爭取前瞻經費8000萬，改善總長約1000公尺運河週邊環境，林智堅日前前往視察，針對區內休憩設備及環境，責成城銷處與廠商務必「站在民眾角度去思考使用習慣」，讓使用者能安心休憩；無障礙的親水海岸空間適合全年層來休憩運動看美景，今年夏天就會跟市民見面。

港南運河風景區設立迄今約32年，後逐漸沒落，其中港南育樂中心更是少有人煙，為了重新吸引市民來到優質水岸空間，市府啟動港南運河翻新，以生態第一優先、景觀再造、親水環境等三大目標推動，要讓市民與水更親近，打造更優質的運動休閒空間。

港南運河親水再造計畫目前工程已完成近八成，入口處種植喬木群，打造無圍牆、友善的入口綠園道，區內更以四大區域亮點組成：北側景觀區營造為兒童天堂，以低中高年級劃分三區域，導入攀爬網、平衡木等特色共融遊具；南側則打造休閒臨水散步道並設置親水木平台，更有無邊際觀夕平台，讓民眾眺望美麗夕陽及海景。

原先既有的港青活動中心經過重新再造，敲除現有牆面，並強化與綠蔭及海岸的連結，化身為自行車驛站，一樓具備休憩座椅及廁所外，假日將有胖卡餐車進駐，滿足單車騎士休憩需求，二樓更能遠眺夕陽美景。此外，活動中心旁更設置兒童滑步車push bike遊憩區，讓幼童體驗運動及交通安全教學外，更貼心設置家長休息區及洗腳區，讓大小朋友都能盡情遊玩放鬆。

林智堅視察時，強調人是跟著環境走，「設計務必站在民眾角度，去思考使用習慣」，才能吸引更多民眾來使用，增加停留的時間。以兒童滑步車區為例，家長休息區設置應考慮整日陽光日照角度及風勢等等因素，讓使用者能在陰涼處安心休憩。

港南運河親水再造計畫工程以生態綠化、視覺穿透為目標，除去多餘的水泥設施與護欄，港南風景區入口處改設置林蔭園道，市民沿林蔭進入，可直接來到觀海空間欣賞絕美海景與水鳥，能更輕易親水。除此之外也打造共融式運動園區，全區設置無障礙空間，營造身障朋友、娃娃車都能盡情享受的休憩空間。

城市行銷處表示，港南運河親水再造計畫預計將於6月底開放啟用，以生態綠化提升「微笑水岸」景觀，新竹市政府將持續整頓觀光、自然資源，提升整體環境，打造由頭前溪左岸、新竹南寮漁港、17公里海岸線串成的「微笑水岸」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/