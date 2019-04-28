南市勞局修繕志工再出動 助身障原民重建破屋

2019-04-28 13:44

［記者王涵平／台南報導］原住民田姓女子20多年前離家至柳營區，住在友人提供的三合院平房，但三合院年久失修，身障田女也只靠補助過活，南市勞局獲報後結合工會修繕志工展開重建工作，預計下月完工。

勞工局指出，田女家中天花板剝落、牆壁斑駁、電線老舊，居住環境堪憂，患有小兒麻痺的田女，每月僅靠著領取身障津貼4700元過生活，市議員谷暮哈就請勞局前往了解。

相關志工前往柳營區田女家中會勘，決定先由南市泥水業職業工會進行屋頂屋瓦施工，今日有台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工、牆壁美化板之工程；台南市電氣業職業工會則進行電路迴路配置、燈具與插座置換工程。

下月初將由台南市油漆業職業工會進行門面、牆壁、木門框油漆美化工程，修繕案材料費由大台南總工會支付，大台南總工會監事會召集人沈坤海提供今日志工午餐。

勞工局長王鑫基表示，修繕志工已順利完成87戶的修繕工作，希望拋磚引玉喚起大家關心職災、弱勢家庭的處境，並邀善心人士一同響應。

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