大社工業區降編「乙工」萬名勞工上街綿延數公里

2019-04-28 14:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府都市計畫委員會3月22日決議，將大社工業區從特種降編為乙種工業區，勞工擔心關廠而面臨失業，今天發起萬人遊行，高喊：「要甲種、護勞權！顧環保、拚經濟！」訴求，副市長李四川代表接受陳情書，將轉達內政部都委會審議。

大社工業區降編勞工自救會今天號召遊行，除了大社工業區員工，包括高雄地區主要工會及其他縣市總工會也動員支持，萬人在高市勞工公園會師後，遊行至高市府四維行政中心陳情，不少人帶著小孩、推嬰兒車參加，隊伍綿延數公里。

勞工頂著豔陽在市府前高舉牌幟，高喊：「要甲種、護勞權！顧環保、拚經濟！」市議員吳利成、李雅靜等多人前聲援，呼籲中央聆聽勞工心聲，不要在沒有提出配套前，貿然降編。

大社工業區降編勞工自救會劉保進指出，大社工業區年產值約900億元，約有2700人就業，影響上萬人生計，且為大社地區提供多元就業機會、供應台灣石化產品內需和出口、為國家財政貢獻稅賦，並與國內多項上下游產業生存發展有密切關聯，影響國家社會經濟甚鉅。

他說，依都市計劃法對乙種工業區使用限制規定，降編為乙種工業區勢必迫使工業區內廠商石化品製造生產停頓，最終走向關廠的命運，造成工業區內勞工失業的困境。

李四川出面代表接受陳情書，但沒有發言，委由高雄市都發局發出聲明指出，該案在1993年由經濟部承諾20年後配合中油高煉廠遷廠一併遷移，1998年內政部又核定大社都市計畫，規定要在2018年降編為「乙工」，高雄市府是依據中央的承諾與規定，完成降編為「乙工」審議。

都發局強調，市府樂見各產業良好的發展，基於專業與法制，該案會依法提報內政部都委會審議，經濟部應要解決1993年的承諾事項，並將產業發展與升級內容，一併提報內政部審議，市府會尊重內政部都委會最終審議的結果。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/