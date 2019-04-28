教數學也注重品德教育 補教名師李清勇獲模範勞工

2019-04-28 13:39

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義地區補習界名師李清勇（李威）縱橫補教界30餘年，專業且幽默的授課方式，幫助學生學習數學更有效率，更培育學生品德、待人接物態度，教學風格受到學生喜愛、家長肯定，他體恤弱勢家庭難處，為中低收入清寒學子提供免費補習服務，今年獲得嘉義市模範勞工表揚。

「清寒弱勢家庭的孩子也有補習的權利！」李清勇說，補教界要善盡社會責任，以愛與傳承的理念，推行清寒學子免費專案，展現補教業不落人後的愛心，對弱勢家庭付出實際行動。

李清勇在補教界有卓越貢獻，獲嘉義市輔育教學人員職業工會推薦獲選今年嘉義市模範勞工，日前與一同獲獎的53位模範勞工，接受嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長莊豐安頒獎表揚。

李清勇的教學理念強調「學業與品德」並重，培養學子積極正向的學習態度，陶冶學生正確價值觀。一位他從小六教到國三的林同學說，「李老師平常總是笑笑的，注重的、最在乎的是態度，常常都會跟我們說『態度問題』，我都有聽進去，我學到了很多，例如態度、人的價值…，並不是只有數學。」

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