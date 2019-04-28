母親節獻禮 媽媽們闖關把鮮筍帶回家

2019-04-28 12:41

〔記者謝介裕／南投報導〕母親節在即，南投縣竹山鎮公所今日特別結合前山石友會，在竹文化園區舉辦「我愛媽媽暨石藝、筍藝」活動，民眾參與踴躍，其中，不乏扶老攜幼參加，讓媽媽們在闖關遊戲中提早歡度母親節，也達到「竹」文化傳承的目的。

這場別開生面的母親節慶祝活動，計有限時剝筍、玩竹陀螺、竹蜻蜓升上天、投壺玩一玩、吹筍管音樂等五項闖關遊戲，竹山鎮長陳東睦也特別到場與民眾同樂，展現親民、愛民的一面。

而所有闖關遊戲中，尤以「限時剝筍」最受注目，5分鐘內若能將10台斤的桂竹筍殼全部剝去，便能將新鮮的桂竹筍帶回家，僅見與賽的親子，抑或是帶著孫子女的阿公、阿嬤們，大家同心協力剝筍殼，會場也傳出陣陣的加油、打氣聲，場面溫馨又熱鬧。

鎮長陳東睦說，「竹」是竹山鎮最重要的農特產之一，從春筍迄冬筍等各種竹筍都有種植，許多人也都是靠種筍、賣筍將自己子女拉拔長大，目前是桂竹筍盛產期，公所希望藉此活動向勞苦功高的媽媽們獻上最虔誠的敬意以外，也讓年輕一輩了解自己故鄉「竹」文化，並從剝筍殼過程中，體驗「一分耕耘、一分收穫」的重要性。

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