超可愛！福壽山農場長出蘋果屋

2019-04-28 11:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區福壽山農場是全台最大蘋果產地，最近場方在露營區打造18顆大蘋果，內有衛浴、電視、床舖等設施，每間並手繪螢光畫，造型十分可愛，副場長楊正南說，「蘋果屋」設施齊全，民眾帶著睡袋就可以入住，5月10日起將開放預約訂房。

福壽山農場佔地476公頃，場區內種植各式蘋果樹，多達1萬2580多棵，是國內最大蘋果產區，蘋果是該場特色，繼每年開放認養果樹及採果，場內的露營區最近更矗立18顆大蘋果，就是場方打造的「蘋果屋」。

福壽山農場副場長楊正南表示，蘋果屋內有衛浴、電視、床舖等設施，跟一般飯店住房無異，但基於露營的概念，蘋果屋為活動式，可以移動，加上衛生、環保等考量，鼓勵入住民眾自備睡袋，如果不想帶睡袋，也可向場方租借棉被及枕頭。

蘋果屋內並請來畫家手繪螢光畫，有鯨魚在海中悠遊或原野裡的貓頭鷹等畫面，每間都不同，讓民眾躺在蘋果屋內仿彿也能欣賞到美麗的星光。

楊正南說，5月1日是福壽山農場場慶，「蘋果屋」將試營運，場方並將於5月10日舉辦植樹活動，場方準備了300株櫻花樹苗，凡母親帶小孩入園，即可獲贈1株樹苗並親手種植在千櫻園中，蘋果屋並將於當天開放訂房，假日3500元、平日2800元，全年無折扣。

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