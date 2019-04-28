台灣燈會海外發光！日本、丹麥、馬國都展出台灣花燈

2019-04-28 11:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會雖已於3月3日落幕，持續在海外發光，正值日黃金週期間（4月27日至5月6日），日本岐阜縣美濃市配合國際自行車活動，特別借展屏東縣國小的台灣燈會作品，於當地老街展出至5月31日，與聞名的美濃和紙燈飾共同迎接全球遊客。

除了美濃市，知名的日本青森睡魔祭也首次與台灣燈會合作，邀請「點亮屏安」、「傳統花燈-芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」等花燈，暑假期間參加睡魔祭展出，且祭典結束後這3座花燈還將轉往號稱日本版小人國的主題樂園「東武世界廣場」永久典藏。

屏東舉辦的台灣燈會被稱為「史上最美」，燈會活動期間各方邀展即不斷，包括「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」3座花燈燈飾應邀到丹麥哥本哈根參展；馬來西亞燈會長期和台灣燈會合作，今年台灣燈會的「一鹿屏安」及「和屏共好」2座花燈，也將前往展出，並由馬國收藏。

今年台灣燈會邀請日本美濃市參展，日方以「美濃和紙燈飾藝術展」為主題，展出100座作品，吸引民眾欣賞日本和紙文化之美，當時美濃市長還特地來台參加開幕，表達對台灣燈會支持。

此次美濃市邀請展出的作品有麟洛國小「麒麟兄妹」、竹林國小「豬年行大運」、長興國小「客家斗笠-硬頸護家園」、南和國小「豬事平安」、高樹國小「好運旺旺梨」，及屏東四重溪溫泉季吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」等共8座，將分別安排在日本黃金週及當地10月國慶連假時展出。

屏東縣政府表示，美濃市役所選擇這幾座燈飾，是為了讓當地居民了解台灣燈飾不是只有平溪天燈，還有像美濃和紙燈飾一樣更多造型變化，所以此次配合日本黃金周期間舉辦的「みのまちほこてん」（美濃市步行者天國）活動，展出台灣燈會作品，希望透過漫步在古色古香的老街中，讓遊客更認識台灣、認識屏東。

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