靜宜大學研發生殖醫學專利技術 提升人工受孕率

2019-04-28 10:55

〔記者歐素美／台中報導〕台灣不孕症比例高達15%，平均7對夫妻即有1對不孕！靜宜大學校長唐傳義結合清大、北醫、台科大等組成人工智慧（AI）研究技術團隊，與多家生殖醫學中心合作，透過科技部「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」，研發出專利的縮時影像判讀受精卵新技術，提升人工受孕率。

靜宜大學並無醫學相關系所，校長唐傳義藉由AI專業，透過科技部「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」，前年與台北醫學大學研究團隊合作，透過收集醫院的歷史用藥模式，研發出「用藥錯誤辨別系統」，預防醫生錯誤用藥，去年更進一步與北醫、茂盛、萬芳醫院及多家生殖醫學中心合作，深化發展出「生殖醫學」人工智慧技術。

唐傳義指出，台灣每年超過34000名患者接受人工受孕（IVF）療程，台灣試管嬰兒成功著床率雖達36.7%，僅次於美國，排名世界第二，但每次療程平均花費30萬元，全台1年醫療費用總額達102億，患者不僅身心飽受煎熬，經濟負擔也大。

唐傳義團隊透過生殖醫學中心資料，篩選出與胚胎成功著床有關的特徵，以胚胎影像結合生化檢測數值，以人工智慧演算模型發展胚胎品質及懷孕率預測，輔助醫師從各種治療方案中選擇受孕率最高的方式，這項電腦選胚胎系統，判斷正確率可達8成，有助減輕醫病雙方負擔。

但胚胎生長，分裂過程是關鍵，唐傳義團隊更進一步以人工智慧結合光動力學技術，研發出縮時影像判讀的新技術，建立非侵入性的胚胎預測系統，透過細胞向量移動，獲知細胞形變及活動力，建立成功預測模型，精準度更高，可望大幅提升人工受孕率，目前已取得專利，並有多家公司有意技轉，今年將實際運用在臨床驗證，造福更多不孕人士。

唐傳義並希望未來能透過與生殖中心結盟，建立生殖醫療資源服務平台，讓國內的生殖醫學相關資訊更加透明化，除可供醫界研究，也幫助民眾輕鬆備孕，進一步改善醫病關係。

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