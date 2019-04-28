心肌梗塞4年增逾萬人 8患者有1人未滿50歲

2019-04-28 07:23

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕驚！心肌梗塞4年間增逾萬人，每8名患者就有一人未滿50歲。

名人因心肌梗塞猝死時有所聞，宛如「無形殺手」。根據健保署統計，2015年心肌梗塞就醫人數3萬7718人，成長到去年的4萬8639人，增幅超過三成。

每8人就有1人未滿50歲

去年心肌梗塞就醫人數中，中高齡病患仍是大宗，50歲到69歲約一半，但49歲以下占13.1％，甚至有148人不到30歲；當中男性占77％，女性占23％。

前立委劉文雄、漫畫家鄭問、演員「茂伯」林宗仁等人都因心肌梗塞過世。心臟學會常務理事、馬偕醫院副院長葉宏一指出，心肌梗塞有逐漸年輕化趨勢。

研究發現，40歲以下心肌梗塞個案約七成有吸菸史，因吸菸會使血壓上升、血小板凝集度提高，可能形成血栓，因此抽菸也是年輕人致病危險因子之一。

血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆指出，糖尿病、高血壓、高血脂的三高問題，也是心肌梗塞危險因子。

中高齡占一半 49歲以下13％

李貽恆指出，研究發現，2009年到2015年，小於55歲的男性，每萬人發生急性心肌梗塞人數，從2.7人成長到3.5人，增加約30.3％，女性也增加29.4％；進一步分析，這些患者罹患糖尿病與高血壓比例未增加，但高血脂增加近兩成，顯示民眾要注意膽固醇等控制。

此外，罹患心肌梗塞的男性遠多於女性。李貽恆提到，理論上是女性在更年期前會分泌雌激素，雌激素對心血管有保護作用，進而降低女性心肌梗塞發生率，但仍有待驗證。

不過，女性也不該忽視心臟疾病造成的健康威脅。包括狹心症、心絞痛、心肌梗塞，都屬冠狀動脈心臟病的表現，源頭就是動脈硬化。長庚醫院曾有研究，國內45歲以下女性的心絞痛盛行率逐年上升，且女性因冠心病的整體死亡率比男性還高。

近年國內心肌梗塞就醫人數

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