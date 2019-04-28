台大牙醫繁星推薦增額錄7人 教部擬首度「外加」解套

2019-04-28 06:50

〔記者林曉雲／台北報導〕108學年大學繁星招生共有7個校系增額錄取13人，其中台大牙醫系破天荒增額錄取7人，創下台大創校90年來新高紀錄，引發國教行動聯盟等家長團體大反彈，認為繁星增額錄取擠壓到指考錄取名額。教育部可望首度以「外加名額」方式解套，台大牙醫系如增收7名學生，相關設施空間將面臨一定的挑戰。

依甄選會資料，台大牙醫系繁星推薦原本只提供1個名額，有14名考生報名，經過7個項目比序之後，最後錄取8人，增額錄取7人，主要是8人的學測成績、國英數自4科加總均為60級分，且高中在校成績排名皆為全校前1％，比不出高下的情況下，只好增額錄取。

教育部高教司長朱俊彰表示，繁星推薦招生簡章明定，如有缺額將回流至考試分發管道；如有增額，亦由考試分發名額調整流用，不過教育部會參採家長的意見，考量繁星推薦的特殊性，不影響教學資源前提下，降低繁星增額錄取對考試分發名額的影響。

立委林奕華為此召開公聽會，據悉，教育部已原則同意讓繁星增額錄取名額以「外加名額」方式解套，不影響指考分發錄取名額，以台大牙醫系為例，指考分發錄取名額仍是20名。

國教盟理事長王立昇表示，20個錄取名額突然少了7個，拚指考的學生，因為路被堵住恐造成恐慌，治本之道仍希望保障指考名額，繁星推薦可改變比序方式，解決增額問題。

王立昇也表示，有些自然組考生只想拚指考，是因為不用考學測社會科，現在學測5科選4科，雖然比較好，但造成「同分塞車狀況」，大考中心擬把學測的15級分再細分為15A和15AA，恐怕仍未能真正解決問題。

國教盟今天在建中舉辦「大學入學制度學習歷程檔案座談會」，對於111學年度實施大學考招新制，討論將納入審查的「學習歷程檔案」，會在新制中扮演何種角色。

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