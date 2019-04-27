白沙屯拱天宮開爐 進香劃下完美句點

2019-04-27 23:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮南下北港朝天宮進香，迎回香火後，今天深夜11點開爐，由值年爐主取出火缸、倒香灰、開爐，再由虔誠信眾取香灰帶回，如同聖母到北港「取活火」回來，場面熱鬧非凡，也象徵今年南下進香劃上完美句號；台北市長柯文哲也到場參與。

拱天宮依往例，於進香回來的第12天舉行開爐儀式，此時才會打開神房，神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度展現。

待眾人祭拜後，值年爐主從神龕裡取出火缸，把進香迎回的香火一一添加至各殿主爐，完成開爐儀式，象徵祈求媽祖婆繼續庇佑來年平安。

隨著信眾增多，近年來曾發生信眾爭搶香灰的狀況，拱天宮為避免亂象，改持大貢香沾香灰，讓信眾取得。

拱天宮說，信眾於媽祖開爐後，點燃三炷清香或一炷大貢香向媽祖婆參拜後，連同進香旗在大香爐過爐3圈，回家後將清香插在家中神明爐，清香點燃後的香灰會自然掉落香爐內，因此無需另外從大爐包取香灰回家。若遠道而來的信眾，則可將已過爐的香帶回後再點燃，同樣達到薪火相傳的意義。

今年開爐，同樣湧入上千名信眾參與，場面熱鬧非凡，也有不少善心人士準備熟食、熱湯等供大家食用，展現地方熱情。

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