護生態聽天籟 大安森林公園螢火蟲音樂會爆棚

2019-04-27 22:48

〔記者林家宇／台北報導〕春末夏初正值螢火蟲繁殖季，台北市府與億光文化基金會今天在大安森林公園合作舉辦「戀戀螢火蟲2019音樂會」，知名聲樂家簡文秀、南方二重唱與多個音樂團體登台高歌，吸引爆滿民眾共襄盛舉。

今年的螢火蟲季從4月15日至5月5日，作為復育地點的大安森林公園、榮星花園公園與木柵公園舉辦多項活動，包括賞螢導覽、短片播映、課程講座、世界地球日及音樂會等，期望藉此喚起市民對都市生態環境的重視。

「戀戀螢火蟲2019音樂會」今天下午4點登場，天氣偏陰涼但無雨，也讓現場座無虛席，許多民眾在草地上席地而坐，台北市副市長彭振聲還與簡文秀一同高歌《媽媽請你也保重》，獲得滿堂彩。

彭振聲致詞時說，大安森林公園與木柵公園的螢火蟲復育成果全球知名，外國人對台灣能在台北這樣的首都成功復育螢火蟲感到讚嘆，這也是打造台北成為永續城市、生態城市的重要指標。

工務局公園處提醒，此時正值螢火蟲繁殖期，呼籲大眾觀賞螢火蟲時應秉持不捕捉、不干擾、不照亮、不進入水池等「四不原則」。

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