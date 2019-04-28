桃市大園區模範母親表揚 鄭文燦感謝她們為家庭付出

2019-04-28 00:05

［記者謝武雄／大園報導］桃園市大園區模範母親表揚活動27日在城市商旅舉行，共有19位模範母親接受表揚，市長鄭文燦致詞時指出，母親節表揚活動主題為「阿母ㄟ手」，感謝她們用包容、付出和關懷等愛的力量為家庭付出，也期望所有孩子都能珍惜和母親相處的時刻，疼愛母親、愛護母親。

鄭文燦除逐一頒發獎牌給模範母親並與其家屬合影，致詞時也指出，很多媽媽同時要做好太太、阿嬤、丈母娘等多元角色，她們不吝惜地為家人付出，展現刻苦耐勞的精神，也感謝她們用包容、付出和關懷等愛的力量為家庭的付出，也期望所有孩子都能珍惜和母親相處的時刻，也祝福全天下母親「母親節快樂」。

鄭文燦說，大園正在快速發展中，未來將成為桃園新的亮點城市，其中桃園航空城都市計畫明年4月定案，現在進行拆遷補償作業；除機場捷運通過大園外，施工中的捷運綠線都通過大園區，這讓大園交通將更便利，發展更迅速，另台15線電纜地下化改善工程、大園菓林市地重劃、大園溪海休閒農業區及許厝港濕地規劃為國家級重要濕地等計畫和建設，都將逐一推動完成，讓大園展現更好的面貌。

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