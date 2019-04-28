「台灣牛」經濟部長錄訪談 讓網美驚艷到「快掉眼淚」

2019-04-28 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕財經網美媒體人胡采蘋昨（26）發文表示，經濟部長沈榮津技職體系出身，對產業瞭若執掌，案子一接手幾乎立刻看懂，進入狀況，因此少有負評，產業界也對他讚譽有加；加上沈對實務充滿熱忱，錄個訪談影片，也認真地在腳本上畫上密密麻麻的筆記，認真程度讓主持訪談的胡采蘋驚嘆，「他67歲了，我真的快掉眼淚。」

經濟部推出「網美撩經濟」系列訪談影片，邀請財經媒體人胡采蘋擔綱主持；25日該系列推出第2集，邀請經濟部長沈榮津談「台商回台」議題。

胡采蘋昨（26）發表一篇「採訪側記」，表示在財經界裡，沈榮津是難得一見、少有負評的財經官員，因為他出身技職教育體系，許多同學散佈產業界，本身興趣是看工廠，對產業實務充滿熱忱。胡聽過沈榮津無數事蹟，例如沈在部內開會時，覺得報告裡的數字太舊，於是直接打電話給郭台銘、林百里等業界大老，直接把數字更新。

胡采蘋說，有上市公司財務長稱讚，和經濟部合作的案子只要交到沈榮津手上，溝通成本趨近於零，因為他能和核心人物直接通話；有時甚至不用和沈見面、不用向他解釋太多技術細節，事情就能敲定，「他是真正理解產業的人，一接手案子幾乎立刻可以看懂，進入狀況。」

透過這次訪談，胡采蘋見識到沈榮津「台灣牛」稱號的實力。「網美撩經濟」的腳本資料每集達6、7頁，沈榮津一到現場就把筆記做得密密麻麻。胡問沈，錄個影為何這麼認真，「他說，我剛剛開始學網路，我想學好。」這個回答令她相當驚艷，「他67歲了，我真的快掉眼淚。」胡更開玩笑地說，正因為部長太認真背腳本，把她的台詞全部講光了，害她這集「淪為花瓶」。

關於這次的訪談主題「台商回台」，胡采蘋指出，截至26日，台商回台已經超過2千億元投資額，遠遠超過錄影時的910億元，沈榮津在訪談中詳細解釋了政府如何組織「投資台灣事務所」，以單一窗口服務台商，落實行政團隊對於全球經貿環境的預判。

前一集訪談中，行政院政務委員龔明鑫則解釋了為什麼台商回台會有這麼大成效，因為行政團隊在2015年研判美中貿易結構將有改變，因此推出新南向政策，並主張加入TPP、組織紅色供應鏈之外的TPP供應鏈。

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